Участницу Pussy Riot Алехину оставят на ночь в отделе полиции

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции составляют протокол за неповиновение сотруднику полиции на ранее задержанную у спецприемника участницу Pussy Riot Марию Алехину.

"Протокол составляют по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотруднику полиции), ее собираются оставить на ночь в отделе полиции", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Альдаев в среду.

Санкция по данной статье предусматривает наказание до 15 суток административного ареста.

Ранее в среду сообщалось о задержании еще одного участника Pussy Riot - Александра Софеева. Он был задержан с двумя приятелями в пункте вакцинации в Гостином дворе, куда они пришли сделать прививку. Из спецприемника после 15 суток ареста он вышел накануне ночью.

Позднее в полиции на него был составлен протокол за мелкое хулиганство, он также оставлен на ночь в отделении полиции, сообщил его адвокат Мансур Гильманов.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Как сообщалось, 23 июня столичные суды арестовали на 15 суток четверых участников Pussy Riot за различные административные правонарушения. Сами участники и их защитники настаивают на непричастности к вменяемым им обвинениям.

Сотрудники полиции 7 июля задержали Алехину при выходе из спецприемника, где она находилась под административным арестом 15 суток.