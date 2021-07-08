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Аэрацию воздуха в Москве из-за жары проведут пять раз за день

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В связи с установившейся жаркой погодой столичные городские службы пять раз за день проведут аэрацию воздуха, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в четверг.

"Когда температура воздуха поднимается до 25 градусов и выше, помимо стандартного полива проезжей части, производится аэрация. Во время этих работ струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", - рассказал Бирюков.

По его словам, в жаркие дни каждые три часа городские службы проводят полив дорог.

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"Такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна", - отметил заммэра.

По прогнозу Гидрометцентра, в столичный регион как минимум на неделю вернулась аномальная жара, второй день подряд действует предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.

В четверг в городе ожидается до 31 градуса тепла, в пятницу - до 32, в субботу и воскресенье - до 33, во вторник - до 34, в среду - до 35 градусов.

В метеобюро города "Интерфаксу" уточнили, что температурный рекорд для 8 июля в Москве был установлен в 1999 году (34,0) и побит не будет.

"Абсолютный температурный рекорд июля принадлежит 2010 году (38,2). Такая аномалия была зафиксирована одиннадцать лет назад, 29 июля", - пояснил представитель метеобюро.

Москву накрыла вторая волна аномальной жары с начала лета, 20-28 июня в городе уже действовал "оранжевый" уровень погодной опасности.

За неделю в городе были побиты четыре температурных рекорда дня, установленные в 1917, в 1948 (дважды) и 2013 годах. Июнь 2021 года стал самым знойным за 142-летнюю историю метеонаблюдений в столице с абсолютным показателем 34,8 градуса.

Петр Бирюков Москва

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