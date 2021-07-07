Аномальная жара до 35 градусов вернется в Москву

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Аномальная жара вновь возвращается в московский регион, дневная температура с четверга превысит отметку 30 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозу метеослужбы, в среду в Москве ожидается до 30 градусов, в четверг - до 31, в пятницу - до 32, в субботу и воскресенье - до 33, в понедельник и вторник - до 35 градусов.

В метеобюро "Интерфаксу" сообщили, что 12 и 13 июля в Москве могут быть обновлены температурные рекорды дня, установленные в 1903 (34,5 градуса) и 1936 (32,4 градуса) годах.

"Абсолютный температурный рекорд июля принадлежит 2010 году (38,2). Такая аномалия была зафиксирована 11 лет назад, 29 июля", - напомнил представитель метеобюро.

Москву накроет вторая волна аномальной жары с начала лета, 20-28 июня в городе уже действовал "оранжевый" уровень погодной опасности.

За неделю в городе были побиты четыре температурных рекорда дня, установленные в 1917 и 1948 (дважды) и 2013 годах. Июнь 2021 года стал самым знойным за 142-летнюю историю метеонаблюдений в столице с абсолютным показателем 34,8 градуса.