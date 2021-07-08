Жаркая погода без осадков ожидается в Москве в четверг

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Небольшая облачность и до 31 градуса тепла без осадков ожидается в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу, температура воздуха в столице днем составит 29-31 градус. Ночью она опустится до плюс 16-18 градусов. Ветер слабый. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.

В столице второй день подряд действует "оранжевый" уровень погодной опасности из-за жары.

По прогнозу метеослужбы, в Москве в пятницу ожидается - до 32 градусов, в субботу и воскресенье - до 33, в понедельник и вторник - до 35 градусов.