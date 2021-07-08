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Жара в Москве продлится как минимум до 13 июля

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Москве аномальная жара продлится как минимум до 13 июля, сообщил Гидрометцентр России.

По прогнозу, с 11 ио 13 июля в городе будет днем до 33 градусов жары. В период с 9 по 13 июля среднесуточная температура в столице будет на семь градусов и более выше климатической нормы.

В городе второй день сохраняется "оранжевый" уровень погодной опасности. Синоптики обещали, что в четверг будет до 31 градуса тепла при слабой облачности и безветрии.

Это вторая с начала лета волна жары для Москвы. 20-28 июня в городе уже действовал "оранжевый" уровень погодной опасности, в этот период для четырех дат были побиты температурные рекорды. Июнь 2021 года стал самым знойным за 142-летнюю историю метеонаблюдений в столице с абсолютным показателем 34,8 градуса.

Аномальная жара в Москве

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Москва Гидрометцентр

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