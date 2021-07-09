Главврач Филатовской больницы подтвердил опасность жары при COVID-19

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Жаркая погода усложняет протекание коронавирусной инфекции, совокупность осложнений от болезни и жары может привести к смерти, сообщил "Интерфаксу" главврач ГКБ № 15 им. Филатова Валерий Вечорко.

"Коронавирусная инфекция запускает каскадное поражение всех органов и систем, начиная с легочной системы и заканчивая сердечно-сосудистой. Жара - стрессовое состояние для организма. Для пациентов, страдающих коронавирусом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, такая жара может повлечь катастрофические последствия", - сказал он.

По его словам, организм человека, страдающего этими заболеваниями, уже работает на пределе, а в жару нагрузка на сердце и сосуды становится больше, вследствие чего возникает риск обострений инфарктов, инсультов и тромбозов.

Во время жары в группу риска попадают пожилые, поскольку у большинства из них есть хронические заболевания, которые могут обостриться и привести к осложнениям.

"Жара может привести к увеличению числа тяжелых случаев любых заболеваний, в том числе и COVID-19, что может повлечь за собой и увеличение числа летальных случаев", - подчеркнул Вечорко.

Группам риска он посоветовал в жару поддерживать в помещении достаточную влажность и пить больше жидкости, а также привиться от COVID-19.

Днем ранее о том, что жара ухудшает течение COVID-19, особенно у пожилых пациентов, предупредил главврач городской клинической больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко.

В Москве с начала лета идет вторая волна жары, в столичном регионе жара до 34 градусов задержится до конца следующей недели, до 18 июля, пообещал Гидрометцентр.