Палаты интенсивного наблюдения для тяжелобольных COVID появились в больницах Москвы

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В переоборудованных под борьбу с коронавирусом столичных стационарах появились палаты интенсивного наблюдения за пациентами с тяжелым течением болезни, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На фоне высокого уровня госпитализаций в городские стационары поступает много пациентов в тяжелом состоянии, которым требуется непрерывное медицинское наблюдение. Для того чтобы обеспечить таким пациентам высокий уровень оказания медицинской помощи, было принято решение организовать специальные палаты интенсивного наблюдения", - цитирует Ракову официальный сайт столичной мэрии.

Она добавила, что такие палаты оснащены дополнительным оборудованием для контроля состояния тяжелых пациентов, также в них размещен круглосуточный пост медсестры.

"Сейчас во всех городских стационарах, где проводится лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, включая резервные госпитали, обустроено в общей сложности более 2200 коек", - подчеркнула вице-мэр.

На сайте уточняется, что палаты интенсивного наблюдения оборудованы функциональной кроватью и централизованной системой подводки кислорода к каждой койке. Также в каждой палате есть система мониторинга артериального давления, частоты сердечных сокращений, уровня кислорода и других ключевых параметров организма. Кроме того, их могут снабдить противопролежневыми матрасами для нормализации кровообращения и предотвращения пролежней у пациентов и аппаратом перемежающейся пневмокомпрессии для профилактики развития тромбоэмболических осложнений.

В обязанности дежурной медсестры входит помощь тяжелобольным пациентам, отслеживание изменений состояния здоровья и жизненных показателей, поясняют на сайте мэрии.