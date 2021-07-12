В Москве выявили 5 403 новых случая COVID-19 за сутки

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Москве за минувшие сутки зафиксировали 5403 новых случая заражения коронавирусом, сообщил утром в понедельник региональный оперштаб. Днем ранее сообщалось о приросте в 5410 заразившихся

Умерли за сутки 107 заболевших. С начала пандемии умерли 23 755 москвичей с COVID-19. В последние дни смертность от коронавируса в городе остается на высоком уровне.

С начала пандемии в столице выявили 1 434 641 случай заражения коронавирусом.

Ситуация с COVID-19 осложнилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года. После этого в Москве последовательно зафиксировали два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии - более 9000 случаев.