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В транспорте Москвы за июнь выявили более 40 тыс. нарушений COVID-требований

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В московском транспорте за июнь, когда в городе усилили рейды по соблюдению COVID-требований, выявили свыше 40 тыс. нарушений, сообщили "Интерфаксу" в государственном казенном учреждении "Организатор перевозок".

"В июне зафиксировано более 40 тыс. нарушений масочно-перчаточного режима. В текущей ситуации строгое отношение к соблюдению правил в транспорте позволит добиться высокого уровня безопасности пассажиров", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в июне "Организатор перевозок" усилил проверки соблюдения режима ношения масок и перчаток в наземном и железнодорожном транспорте, на входах, перронах и в вагонах поездов. В рейдах занято 100% штата контролеров.

"Мы не снижаем интенсивность проверок. Сейчас очень важно сознательно подходить к вынужденным мерам в общественных местах, это во многом поможет избежать роста заболеваемости", - привели в учреждении слова его руководителя Владислава Султанова.

В "Организаторе перевозок" напоминают, что при проезде в общественном транспорте пассажиры должны заранее надевать маски и перчатки, не снимать их на протяжении всей поездки.

Ситуация с COVID-19 осложнилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года. После этого в Москве последовательно зафиксировали два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии - более 9 тыс. случаев коронавируса.

Хроника коронавируса. Июль.

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Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 186,8 млн человек. На фото: жители Пекина во время дождя.
Хроника 09 января 2020 года – 13 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Организатор перевозок Владислав Султанов Москва Коронавирус

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