На семи рынках Москвы нашли нарушения COVID-мер

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - По результатам проверок противоэпидемических требований столичный Роспотребнадзор выявил нарушения на 7 городских рынках, следует из сообщения ведомства.

"1-2 июля 2021 года специалистами территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по городу Москве (...) были проведены мониторинговые проверки 23 розничных рынков. С нарушениями противоэпидемического режима в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции работало 7 розничных рынков", - говорится в сообщении.

Среди нарушений выявлены отсутствие масок и перчаток у посетителей и персонала, отсутствие контроля за соблюдением социальной дистанции, непредоставление информации о тестировании работников на COVID-19, нарушения требований к проведению термометрии сотрудников и другое. В Роспотребнадзоре добавили, что по фактам выявленных нарушений возбуждены административные дела по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.