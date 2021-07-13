"Оранжевый" уровень погодной опасности продлен в Москве седьмой день подряд

Жара будет "штурмовать" температурный рекорд 1936 года

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве вновь продлен и будет действовать до вечера вторника, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Аномально жаркая погода, температура выше нормы на семь и более градусов", - говорится в предупреждении метеослужбы, которое распространяется на период с 10:00 до 17:00 13 июля.

"Оранжевый" уровень означает, что погода потенциально опасна, есть вероятность стихийных бедствий и ущерба. Он действует в столице с 7 июля.

Синоптики прогнозируют, что сильная жара без осадков и при слабом ветре продержится в столичном регионе до 18 июля. Температура воздуха в дневные часы может достигать 33-34 градусов.

В метеобюро столицы "Интерфаксу" сообщили, что температурный рекорд для 13 июля в Москве был установлен в 1936 году (32,4).

"Во вторник днем ожидаем температуру до 34 градусов, рекорд дня может быть обновлен", - пояснил представитель метеобюро.

Абсолютный температурный рекорд июля принадлежит 2010 году (38,2). Такая аномалия была зафиксирована в Москве 29 июля.

Москву накрыла вторая волна аномальной жары с начала лета, 20-28 июня в городе уже действовал "оранжевый" уровень погодной опасности.

За неделю в городе были побиты четыре температурных рекорда дня, установленные в 1917, в 1948 (дважды) и 2013 годах. Июнь 2021 года стал самым знойным за 142-летнюю историю метеонаблюдений в столице с абсолютным показателем 34,8 градуса.