Из-за глобального потепления в России стали чаще появляться смерчи

Южные регионы страны становятся еще более засушливыми

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Глобальное потепление и климатические изменения ведут к увеличению числа опасных природных явлений. В России это проявляется в виде резкой изменчивости погоды за сутки и появлении смерчей. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Самый главный вывод, который делают климатологи, и я поддерживаю эти позиции: климатические изменения ведут к увеличению вероятности опасных явлений за счет увеличения энергии нижних слоев атмосферы", - сказал Вильфанд на пресс-конференции во вторник.

"Самое главное для нашей страны: увеличивается количество смерчей – они были совершенно не характерны ранее, шквалов, очень сильных осадков, и, самое главное, резких изменений погоды. За сутки температура может повышаться или понижаться на 15-20 градусов, это следствие глобального потепления", - уточнил он.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, при изменении климата "изменяется распределение осадков: в умеренных широтах оно, в целом, не меняется, в северных широтах увеличивается, в южных – уменьшается".

Вильфанд добавил, что именно "южные регионы, они для нашей страны во всем Северном полушарии, они более густонаселенные", и из-за изменений климата "эти регионы становятся еще более засушливыми, и это очень важный вывод".

Отвечая на вопрос о снижении пожароопасности в Якутии, Вильфанд сказал, что "есть вероятность этого, так как температура будет понижаться, количество осадков увеличиваться, и в течение ближайших 7-8 суток там будет снижение класса пожароопасности".