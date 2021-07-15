В Москве стартует прием заявок на получение субсидий для предприятий общепита

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Начиная с четверга, 15 июля, кафе, рестораны и прочие заведения общественного питания Москвы смогут подать заявку на получение новой субсидии, сообщил "Интерфаксу" ранее руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

"Прием заявок начнется с 15 июля", - сказал Фурсин агентству.

Он добавил, что сейчас в Москве в сфере общепита работают свыше 17 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Эти организации могут претендовать на получение субсидии. Максимальный размер этой выплаты составляет 1 млн руб., ее можно израсходовать на приобретение или лизинг оборудования, уплату коммунальных платежей или процентов по кредитам на развитие бизнеса, компенсацию затрат на мероприятия по профилактике COVID-19, обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты.

Ранее власти Москвы приняли пакет мэр антикризисной поддержки предприятий общественного питания столицы. В их числе: отсрочка по аренде, включение в программу субсидий и предоставление льготных кредитов.

В связи с осложнением ситуации с COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что посещение ресторанов, баров и кафе, в том числе в ночное время - с 23:00 до 06:00 - будет возможно гражданами, полностью прошедшими вакцинацию, подтверждаемую QR-кодом. Кроме того, заведения общепита, согласно указу столичного градоначальника, могут посещать лица, переболевшие коронавирусом не ранее полугода назад или имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа.