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Посещать летние веранды в Москве без QR-кодов разрешат до 1 августа

Посещать летние веранды в Москве без QR-кодов разрешат до 1 августа
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Работа летних веранд в столичных ресторанах без QR-кода продлена до 1 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"По просьбе представителей общепита, обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа (включительно)", - написал мэр в своем блоге в четверг.

"Это решение поддержит и рестораны, и туристическую отрасль в целом, и просто москвичей, которые пока не успели завершить вакцинацию", - добавил Собянин.

24 июня был опубликован указ мэра, согласно которому посещать летние веранды московских ресторанов без QR-кода о прохождении вакцинации разрешалось до 12 июля.

Ранее Собянин подписал указ о том, что посещение ресторанов, баров и кафе, в том числе в ночное время - с 23:00 до 06:00, будет возможно гражданами, полностью прошедшими вакцинацию, подтверждаемую QR-кодом. Кроме того, заведения общепита, согласно указу столичного градоначальника, могут посещать лица, переболевшие коронавирусом не ранее полугода назад или имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа.

Хроника коронавируса. Июль.

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