Аэропорт "Шереметьево" вернулся к нормальной работе после ливня

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт "Шереметьево" вернулся к штатному режиму работы после того, как взлетно-посадочные полосы затопило дождем, последствия ливня устраняются, сообщила "Интерфаксу" директор по связям с общественностью "Шереметьево" Анна Захаренкова.

"В период мощного ливневого фронта и грозовой активности в зоне аэропорта, согласно действующим регламентам и в целях безопасности пассажиров, были введены временные ограничения на обслуживание вылетающих воздушных судов и пассажиров на аэродроме", - отметила она.

По ее словам, решения о посадке и вылете принимали командиры воздушных судов исходя из интереса безопасности пассажиров.

Службы аэропорта "в оперативном режиме устраняют последствия интенсивного дождя, результатом которого стали скопления воды на некоторых участках аэродромной территории", на обслуживание пассажиров эти работы не влияют, добавила Захаренкова.

Актуальная информация о статусе рейсов отражена на табло аэропорта, на его официальном сайте и сайтах авиакомпаний, отметила она.

В середине дня в четверг в столичном регионе начались грозы и ливни. Как рассказали "Интерфаксу" очевидцы, в "Шереметьево" под воду ушли взлетно-посадочные полосы. По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в "Шереметьево" в четверг были задержаны 23 рейса, еще 2 отменены. Корректировки произошли и в расписаниях других аэропортов столицы. В "Домодедово" были задержаны 9 рейсов, 6 отменены, во "Внуково" отменен 1 рейс.

Дептранс Москвы, а вслед за ним и МЧС, предупредили, что ливни, грозы и порывистый ветер могут продлиться в столичном регионе до конца суток.