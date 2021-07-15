Ливнем затопило ВПП "Шереметьево"

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Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В аэропорту "Шереметьево" после ливня под воду ушли взлетно-посадочные полосы, рассказали "Интерфаксу" очевидцы.

Из-за затопления некоторые самолеты не смогли зайти на посадку.

Последствия ливня пытается ликвидировать спецтехника аэропорта.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропорту "Шереметьево" задержано 23 рейса, еще 2 - отменены. При этом в аэропорту "Домодедово" задержано 9 рейсов, 6 - отменены, во "Внуково" отменен 1 рейс.

Дептранс Москвы предупреждал, что ливни, грозы и порывистый ветер прогнозируются в столичном регионе до позднего вечера четверга.

Ливни на 5-8 градусов сбили в столичном регионе температуру, до их начала метеостанция на ВДНХ зафиксировала 31 градус тепла.

После предыдущей волны жары, которая был в июне, в городе также прошли обильные ливни, вызвавшие подтопления. Вице-мэр Петр Бирюков назвал эти ливни стресс-тестами для городских служб.