Дожди понизили температуру в Москве на 5-8 градусов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Москве днем начались дожди и грозы, они остудили жару в столичном регионе в среднем на 5-8 градусов, сообщил сайт "Метеоновости". До дождей, по данным Гидрометцентра на 12:00 метеостанция на ВДНХ зафиксировала повышение температуры до 31 градуса.

По словам синоптиков, зона кучево-дождевых облаков днем в четверг охватила большую часть региона. Местами под облаком " наблюдалось вихревое явление, которое подняло пыль с поверхности земли", добавили "Метеоновости" и выложили видео "смерча в Мытищах".

"Местами идут дожди разной интенсивности и продолжительности, в отдельных районах ливневого характера, отмечаются грозы и порывистый ветер", - говорится в сообщении "Метеоновостей".

Департамент транспорта Москвы предупредил, что до позднего вечера в регионе возможны грозы и порывистый ветер со скоростью до 17 метров в секунду.

В Гидрометцентре России ранее прогнозировали, что спада жары в Москве не стоит ждать до начала следующей недели.

"Метеоновости" пообещали, что период аномальной жары закончится 19-20 июля. Там напомнили, что такая смена погоды может сопровождаться сильными дождями, грозами и шквалами.

В понедельник 19 июля столичный регион пересечет холодный атмосферный фронт. Во второй половине дня в Москве и Подмосковье начнутся ливни, грозы и местами град, осадки продолжатся до утра. За этом время в столице может выпасть от четверти до половины месячной нормы осадков.

20 июля в регион придет северо-западный ветер, и дневная температура понизится до 23-28 градусов.