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Москвичей предупредили о грозах до позднего вечера

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Москве в четверг до 23 часов вечера ожидаются грозы, дожди и порывистый ветер, сообщили в городском Департаменте транспорта.

Скорость ветра при порывах может достигать 17 метров в секунду.

Водителей чиновники призвали не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями, а во время движения избегать резких маневров и держать дистанцию.

Дожди в городе начались в середине дня после долгой жары без осадков.

После предыдущей волны жары в июне в городе прошли "суперливни", вызвавшие подтопления. Вице-мэр по ЖКХ Петр Бирюков назвал эти ливни стресс-тестом для городских систем и служб.

Суперливень в Москве

10
Москва Дептранс Петр Бирюков

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