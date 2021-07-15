Москвичей предупредили о грозах до позднего вечера

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Москве в четверг до 23 часов вечера ожидаются грозы, дожди и порывистый ветер, сообщили в городском Департаменте транспорта.

Скорость ветра при порывах может достигать 17 метров в секунду.

Водителей чиновники призвали не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями, а во время движения избегать резких маневров и держать дистанцию.

Дожди в городе начались в середине дня после долгой жары без осадков.

После предыдущей волны жары в июне в городе прошли "суперливни", вызвавшие подтопления. Вице-мэр по ЖКХ Петр Бирюков назвал эти ливни стресс-тестом для городских систем и служб.