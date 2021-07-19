Дептранс сообщил, что автобусы справляются с заменой участка красной ветки метро

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В первый будний день после закрытия участка Сокольнической линии метро Департамент транспорта Москвы сообщил, что наземный транспорт справляется с потоком пассажиров, хотя людей в автобусах много.

"Людей много, но станции метро и наземный транспорт справляются с увеличенной нагрузкой - все работает штатно", - говорится в сообщении Дептранса.

На станции "Тропарево" число пассажиров выросло по сравнению с обычными буднями в 1,4 раза, на "Спортивной" - в 3,8 раз. С утра на линию вышли 162 компенсационных автобуса.

Чиновники предложили москвичам использовать вместо "красной ветки" и заменивших ее автобусов, МЦК, Калужско-Рижскую и Солнцевскую линии.

Участок метро между станциями "Спортивная" и "Тропарево" закрыт с 17 июля до 8 августа для строительства объектов Большой кольцевой линии.