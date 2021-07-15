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На юго-западе Москвы временно усилят пять автобусных маршрутов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Москве на период, когда будет закрыт южный участок Сокольнической линии метро, будут усилены пять регулярных автобусных маршрутов - №№ Т28, Т49, 224, 227 и 261. Об этом сообщил замдиректора филиала "Служба движения" ГУП "Мосгортранс" Антон Блохин.

Участок метро между станциями "Спортивная" и "Тропарево" закроют с 17 июля по 8 августа. Там пустят компенсационные автобусы. Блохин отметил, что предыдущий опыт показал, что эти автобусы будут сильно загружены. Поэтому он призвал пассажиров заранее планировать поездки и по возможности пользоваться другими линиями метро и МЦК.

По его словам, пассажиропоток на указанных автобусных маршрутах будут отслеживать, в случае необходимости - размер и движение компенсационного маршрута пересмотрят. Резерв для этого сформирован.

Как сообщалось, на компенсационном маршруте будут с 5:30 утра до 2 часов ночи курсировать 180 автобусов особо большого класса с интервалом менее минуты. Они будут ходить с остановками "Университетский проспект", "Университет", "Проспект Вернадского" и "Юго-Западная".

Участок Сокольнической линии закроют ради прокладки Большой кольцевой линии метро.

Москва Московский метрополитен Мосгортранс Антон Блохин МЦК

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