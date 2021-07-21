Собянина попросили не наказывать НКО из-за проблем с отчетностью по вакцинации

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ), Минэкономразвития России и Общественная палата РФ обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой не применять санкции к некоммерческим организациям (НКО), у которых возникают проблемы с отчетностью о вакцинации сотрудников от коронавируса.

"Считаем целесообразным внести следующие предложения, направленные на оптимизацию процессов учета привитых сотрудников НКО: не применять санкции к НКО на основе оценки поданных отчетов о количестве вакцинированных сотрудников", - говорится в письме на имя Собянина, которое приводится на сайте СПЧ.

Также мэру Москвы предлагается разрешить НКО не отстранять от работы без сохранения зарплаты сотрудников и исполнителей по договорам гражданско-правового характера (ГПХ) при условии соблюдения организацией требования о численности привитых в 60%.

Кроме того, СПЧ, Минэкономразвития и ОП РФ предлагают исключить обязанность работодателей отчитываться о наличии прививок у исполнителей по договорам ГПХ.

В документе поясняется, что НКО отказывают в рассмотрении заявлений, так как среднесписочная численность работников организаций не соответствует данным аналитической службы ФНС. "Меры по отстранению непривитых сотрудников, предпринятые организациями за последние две недели, оказались ничтожными, поскольку в численности сотрудников и в доле привитых эти данные не учитываются", - отмечается в заявлении.

"Работодатели не имеют возможности влиять на вакцинацию физлиц, оказывавших НКО услуги по договорам ГПХ и прекративших отношения на момент подачи отчетности сотрудников, а многие исполнители по договорам ГПХ отказываются сообщать сведения о наличии прививки и о номере полиса ОМС", - говорится в письме Собянину.

Также в документе подчеркивается, что требование отстранять от работы отказывающихся от вакцинации сотрудников без медпоказаний трудновыполнимо из-за того, что многие сотрудники являются уникальными специалистами в узких сферах, а их отстранение может повлечь невозможность реализации социально-значимых проектов.