Движение приостановлено на зеленой ветке столичного метро

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Техническая неисправность состава стала причиной приостановки движения на одном из участков Замоскворецкой линии московского метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в пятницу.

"На Замоскворецкой линии (2) нет движения от Орехово до Алма-Атинской из-за проверки одного поезда. В обратном направлении - движение с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

По информации департамента, все пассажиры вышли на станциях, в тоннелях поездов с людьми нет.