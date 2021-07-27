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На Большом Каменном мосту началось обустройство проезжей части

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Стартовали работы по укладке асфальта на правобережной части Большого Каменного моста, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

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"В настоящее время на второй части сооружения завершено армирование и бетонирование несущей плиты проезжей части. Продолжается монтаж гранитной облицовки, начали делать гидроизоляцию и временное асфальтовое покрытие", - сказал Бирюков журналистам во вторник.

По его информации, непосредственно перед запуском движения будет уложен еще один слой асфальтобетона.

Бирюков напомнил, что первая часть моста была открыта для движения в декабре 2020 года. Реконструкция "позволит увеличить несущую способность сооружения, значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период".

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что капремонт Большого Каменного моста планируется завершить до осени 2021 года.

Большой Каменный мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году. Работы на инженерном сооружении начались в июле 2020 года, одновременно в них задействованы до 250 человек и более 50 единиц различной строительной техники.

Москва Петр Бирюков

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