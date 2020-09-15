Бирюков сообщил об опережении графика при капремонте Большого Каменного моста

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Капремонт Большого Каменного моста ведется в круглосуточном режиме, это позволит завершить работы раньше намеченного срока, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков во вторник.

"Работы по ремонту сооружения ведутся в круглосуточном режиме, это позволит нам завершить их раньше срока, запланированного на декабрь 2021 года", - рассказал Бирюков журналистам.

Он напомнил, что мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году.

"Проведение капитального ремонта позволит решить целый комплекс проблем, после завершения работ вырастет несущая способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период", - подчеркнул заммэра.

Он уточнил, что в ходе ремонтных работ с проезжей части моста уже сняли более 9 тыс. кв. метров асфальта, разобрали 9,3 тыс. квадратных метров железобетонного и бетонного оснований.

"Выполнен демонтаж более 2 тыс. кв. метров гранитной облицовки и литого чугунного ограждения, которые направлены на реставрацию", - добавил Бирюков.

Капремонт Большого Каменного моста начался в июле 2020 года, в работах задействованы около 200 рабочих и 60 единиц спецтехники.