Заммэра Москвы пообещал закончить ремонт Большого Каменного моста в сентябре

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Капитальный ремонт Большого Каменного моста в Москве завершится в сентябре 2021 года пообещал заммэра города Петр Бирюков и отметил, что работы идут с опережением графика.

"Нормативный срок - два с лишним года, но мы его сделаем примерно за год, то есть в сентябре, раньше на год, отдадим этот объект для эксплуатации на последующие годы", - отметил он.

По его словам, в ходе ремонта мост реставрируется, поскольку Могорнаследие требовало сохранить исторический и архитектурный облик строения.

"Вся историческая облицовка моста, чугунные ограждения и литье сохраняются", - заверил чиновник.

Капремонт моста начали в июле 2020 года и предполагали закончить в декабре 2021 года. Для проведения работ там поочередно перекрывали половину полос, организуя временную схему движения в обе стороны. Бирюков объяснял, что полностью не закрывать мост на время ремонта позволили новые технологии.

Ремонт первой половины завершился в декабре 2020 года, ее открыли для движения. Весной 2021 года в мэрии пообещали закончить работы досрочно.

Мост построили в 1938 году и с тех пор не ремонтировали. Бирюков ранее обещал, что за время ремонта на мосту восстановят дубовые витражи.