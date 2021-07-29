Разводы караулов в Кремле возобновятся 31 июля

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Кремле церемонии развода пеших и конных караулов президентского полка возобновятся с 31 июля, сообщил отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны.

Разводы караулов отменяли с 10 июля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Развод караулов в Кремле проводят с 2004 года в теплое время года каждую субботу. Церемония начинается в полдень.

В 2020 году их не проводили из-за коронавируса. После долгого перерыва разводы возобновили в мае 2021 года.