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Собянин отметил, что пики заболеваемости COVID в Москве прошли

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Москва прошла пик заболеваемости коронавирусом, ситуация с заболеваемостью в городе может улучшиться, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В целом, мы видим, что происходит снижение заболеваемости. Это означает, что мы эти пики (заболеваемости) прошли и, надеюсь, что дальше будет улучшение", - сказал мэр в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

Ранее сообщалось, что в Москве за последние сутки выявили около 3,4 тысячи новых случаев заболевания COVID-19, это примерно на 20% меньше, чем накануне.

Москва коронавирус Сергей Собянин

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