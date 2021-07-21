Розыгрыш машин среди привившихся москвичей продлили до 15 августа

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Москве решили продлить до 15 августа акцию по розыгрышу автомобилей среди тех, кто привился от коронавируса, сообщил "Интерфаксу" президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов. Ранее программа стимулирования вакцинации действовала с 14 июня по 11 июля.

"Все, кто с 14 июня по 15 августа в первый раз получит первый компонент вакцины, могут поучаствовать в розыгрыше автомобилей. Акция действует для граждан России старше 18 лет", - сказал Платонов.

По его словам, в ней уже приняли участие больше более полутора миллиона человек, среди них разыграли 20 автомобилей Renault Logan.

Первые пять машин были разыграны 23 июня.

Стимулировать вакцинацию городские власти решили 13 июня на фоне роста заболеваемости COVID-19 в регионе, когда дважды фиксировался рекордный прирост - более 9 тысяч новых случаев заражения за сутки. В Подмосковье в аналогичной ситуации решили разыгрывать квартиры.

16 июля мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что за предшествующий месяц в городе привились больше 2 млн человек, больше, чем за шесть месяцев до введения ряда мер по продвижению вакцинации.