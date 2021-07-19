Собянин отметил 4 недели снижения заболеваемости COVID-19 в Москве

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В московских стационарах продолжает снижаться количество поступающих пациентов с COVID-19 и уже четыре недели снижается число вновь выявленных случаев заболевания, заявил мэр города Сергей Собянин.

"Конечно, мы сейчас работаем в условиях пандемии, и большая нагрузка ложится на врачей, медсестер, которые работают в выездных бригадах, КТ-центрах, - вы достойно справляетесь, - обратился он к врачам в ходе осмотра после комплексной реконструкции здания консультативно-диагностического центра №6, филиала №5 в Западном Дегунине. - Должен сказать, что у нас уже четыре недели подряд идет снижение заболеваемости. По прошедшей неделе мы видим уже значительное снижение вновь выявленных больных и госпитализаций, так что я надеюсь, что в ближайшие недели ситуация будет улучшаться и вы вернетесь к своей нормальной работе".

На прошлой неделе мэр сказал, что принято решение вернуть 6000 инфекционных коек к обычному режиму работы.

Главным испытанием пандемии Собянин назвал увелиение нагрузки на медицицину, которая мобилизуется на борьбу с коронавирусом.

По данным московского оперштаба на утро понедельника, за сутки в городе выявили 4 007 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 103 заболевших. Всего с начала пандемии в столице выявили 1 467 142 случая заражения коронавирусом, умерли 24 484 заразившихся.