ФСО прервет разводы караулов в Кремле из-за коронавируса

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Кремле с 10 июля временно прекратят проводить церемонии развода пеших и конных карауловв связи с обострением эпидемиологической ситуации в Москве, сообщила Федеральная служба охраны.

О возобновлении церемонии будет сообщено дополнительно.

Развод караулов в Кремле проводят с 2004 года в теплое время года каждую субботу.

В 2020 году их не проводили из-за коронавируса. После долгого перерыва разводы возобновили в мае 2021 года.

Ситуация в Москве с заболеваемостью COVID-19 начала ухудшаться с конца мая. В середине июня суточный прирост заболеваемости несколько раз превышал 9000 новых случаев. На утро 7 июля, по данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в городе выявили 5 621 новый случай COVID-19.

Позднее 7 июля премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал регионам ограничить массовые мероприятия.

С 17 по 20 июня на Красной площади прошел книжный фестиваль "Красная площадь".