Собянин заявил о быстром улучшении ситуации с COVID в Москве

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Москве наблюдается тенденция к улучшению ситуации с заболеваемостью коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Ситуация быстро улучшается, количество заболеваний от пика уменьшилось в три раза, что позволило в два раза уменьшить количество коек, которые работают на ковид, то есть с 23,5 тыс. до 12 тыс.", - сказал мэр в интервью каналу "Россия 1" (ВГТРК).

Он добавил, что освобожденные койки работают в плановом режиме и принимают пациентов без коронавируса.

Собянин также отметил, что, несмотря на улучшение эпидемической ситуации в городе, нужно продолжать соблюдать осторожность и прививаться, особенно пожилым гражданам.

"Но, тем не менее, можно сказать, что пиковый уровень заболевания мы прошли", - подчеркнул Собянин.

23 июля мэр заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации.