Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:16Заразились
на 29.07В России 6 218 502+23 270В мире 195 968 310+638 614

Москва лидирует среди регионов РФ по темпам восстановления турпотока в 2021 году

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Москва стала абсолютным лидером по приросту числа туристов в первом полугодии 2021 года, среди наиболее быстро восстанавливающих туризм регионов помимо столицы - Ростовская область, Алтайский Край, Севастополь и Чечня, сообщила журналистам в пятницу глава Ростуризма Зарина Догузова.

В РоссииПочти 50 млн человек путешествовали по РФ в первом полугодии 2021 годаПочти 50 млн человек путешествовали по РФ в первом полугодии 2021 годаЧитать подробнее

"Несколько десятков регионов показывают прирост числа отдыхающих к уровню доковидного 2019 года. Москва - абсолютный лидер по приросту: он составил более миллиона человек или плюс 31% к 2019 году. В первой десятке по темпам прироста также Ростовская область, Алтайский край, Севастополь, Чечня, Кабардино-Балкария и Сахалин", - сказала она.

По данным Ростуризма, туристическая отрасль восстанавливается быстрее прогнозов и на Черноморском побережье.

"Что касается Черноморского побережья России, то по текущей динамике мы видим, что результаты этого года скорее всего превзойдут результаты 2019 года на 10-15%. Открытие популярных зарубежных направлений позитивно повлияло на рынок за счет повышения конкуренции. В итоге во второй половине лета цены на отдых внутри страны по пляжным направлениям даже упали на 10% от начала сезона в сегменте "три звезды", - сказала Догузова.

Глава Ростуризма добавила, что Москва лидирует в первом полугодии и по абсолютному числу туристов, останавливавшихся в отелях. За ней следуют Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург, Крым и Татарстан. В первую десятку по этому показателю также попали Свердловская область, Башкирия, Нижегородская и Ростовская области. Высоким спросом в первом полугодии пользовались туры на Алтай, Байкал, Карелию и в Дагестан.

Ранее глава Ростуризма сообщила, что всего по России в первом полугодии путешествовали 24 млн туристов, которые останавливались в отелях, и еще столько же тех, кто совершил однодневные экскурсии либо ночевал в частном секторе. Темпы восстановления туристической отрасли в стране оказались одними из самых высоких в мире.

Москва Ростуризм Зарина Догузова

Новости по теме

Новости

Пожар на складе на юго-востоке столицы потушен

На юго-востоке Москвы горит склад

Пандемия коронавируса

Собянин заявил о быстром улучшении ситуации с COVID в Москве

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла на 37%

Заммэра Москвы Бирюков объяснил частую замену плитки

Заммэра Москвы Бирюков объяснил частую замену плитки

До 30% месячной нормы осадков может выпасть в Москве к утру

До 30% месячной нормы осадков может выпасть в Москве к утру

Источник сообщил о пожаре в детской больнице в Москве

Фигуранты дела об убийстве боксера и бизнесмена Боляна получили от 8 до 11 лет

В Москве задержали кандидата в депутаты от КПРФ Удальцову

"Оранжевый" уровень опасности из-за жары вновь объявлен в Москве

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');