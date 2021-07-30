Москва лидирует среди регионов РФ по темпам восстановления турпотока в 2021 году

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Москва стала абсолютным лидером по приросту числа туристов в первом полугодии 2021 года, среди наиболее быстро восстанавливающих туризм регионов помимо столицы - Ростовская область, Алтайский Край, Севастополь и Чечня, сообщила журналистам в пятницу глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Несколько десятков регионов показывают прирост числа отдыхающих к уровню доковидного 2019 года. Москва - абсолютный лидер по приросту: он составил более миллиона человек или плюс 31% к 2019 году. В первой десятке по темпам прироста также Ростовская область, Алтайский край, Севастополь, Чечня, Кабардино-Балкария и Сахалин", - сказала она.

По данным Ростуризма, туристическая отрасль восстанавливается быстрее прогнозов и на Черноморском побережье.

"Что касается Черноморского побережья России, то по текущей динамике мы видим, что результаты этого года скорее всего превзойдут результаты 2019 года на 10-15%. Открытие популярных зарубежных направлений позитивно повлияло на рынок за счет повышения конкуренции. В итоге во второй половине лета цены на отдых внутри страны по пляжным направлениям даже упали на 10% от начала сезона в сегменте "три звезды", - сказала Догузова.

Глава Ростуризма добавила, что Москва лидирует в первом полугодии и по абсолютному числу туристов, останавливавшихся в отелях. За ней следуют Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург, Крым и Татарстан. В первую десятку по этому показателю также попали Свердловская область, Башкирия, Нижегородская и Ростовская области. Высоким спросом в первом полугодии пользовались туры на Алтай, Байкал, Карелию и в Дагестан.

Ранее глава Ростуризма сообщила, что всего по России в первом полугодии путешествовали 24 млн туристов, которые останавливались в отелях, и еще столько же тех, кто совершил однодневные экскурсии либо ночевал в частном секторе. Темпы восстановления туристической отрасли в стране оказались одними из самых высоких в мире.