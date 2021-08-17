Россию в первом полугодии посетили 64 тысячи иностранных туристов

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Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В январе-июне 2021 года Россию посетили 64,4 тысячи иностранных туристов против почти 2 млн в первом полугодии доковидного 2019 года, сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ. Лидером по турпотоку неожиданно оказалась Куба.

Россию посетили 20,5 тысячи граждан Кубы, которые назвали целью своего визита туризм. "Это вдвое больше, чем в первом полугодии 2019 года. Как считают туроператоры, это либо транзитный поток, либо ошибка подсчета: например, студентов посчитали как туристов", - добавили в АТОР.

На втором месте по турпотоку оказались ОАЭ (8,8 тысячи против 2,9 тысячи в январе-июне 2019 года).

"Граждане арабских государств любят путешествовать летом, когда на родине очень жарко. Обычно они едут в Европу, но пока она закрыта для массового туризма, многие туристы из ОАЭ обратили внимание на Россию. Кроме того, в четыре раза вырос турпоток и из соседнего Катара", - объяснили в ассоциации.

На третьем месте оказались туристы из Турции (7,3 тысячи прибытий), четвертое - Германии (6,7 тысячи), пятом - Сербии (3,2 тысячи туристов)

Турпоток из Китая, который до пандемии был лидером по этому показателю, сократился с 592 тысячи прибытий в первом полугодии 2019 года до 25 тысяч в 2021 году.

Если считать въезды с любыми целями, показатель сократился в три раза - с 15 млн прибытий в первой половине 2019 года до почти 5 млн в 2021 году. С января по март 2020 года, когда границы уже стали закрывать из-за пандемии, число прибывших в Россию иностранцев составило 5,5 млн.

За полугодие пограничники зафиксировали 4,2 млн въездов в Россию граждан стран СНГ, более 80 тысяч - граждан Турции, 63,3 тысячи - граждан Филиппин, 63 тысячи - граждан Китая, 26,9 тысячи - граждан Индии. В АТОР отметили, что на количестве въездов сказалось, когда Россия открыл границу с конкретными странами.

"Въездной турпоток продолжает сдерживать пандемия и, в первую очередь, то, что Россия отнесена во многих странах к зоне риска: нашу страну не рекомендуют к посещению, а возвращающимся из РФ гражданам предлагают пройти карантин. Несмотря на это, въездной туризм начинает очень медленно восстанавливаться. Приезжают небольшие группы до 10-20 человек из ОАЭ, Индии, Германии, Греции, Катара. Все они проскакивают между очередными волнами пандемии", - приводит АТОР комментарий туроператоров.

Большинство иностранных туристов, как и до пандемии, посещают Москву и Петербург, при этом что портрет среднего туриста изменился: он стал моложе, активнее и больше интересуется новыми маршрутами.