Фигуранта "санитарного дела" освободили от уголовной ответственности

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы назначил судебный штраф в 100 тыс. руб. жителю Москвы Дани Акелю за нарушение санитарных правил по так называемому санитарному делу.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Таким образом, Акель был освобожден от уголовной ответственности. При этом суд признал его виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей (ч. 1 ст. 236 УК РФ).

В уголовном деле идет речь о событиях, связанных с несогласованной властями акцией протеста в Москве 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

После мероприятия правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, применении насилия к представителям власти, хулиганстве.

По делу о нарушении санэпидправил были задержаны несколько соратников и сторонников оппозиционера, а также его брат Олег Навальный.

Решение в отношении Акеля - первое по существу, вынесенное по событиям акции 23 января.