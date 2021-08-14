Суточная заболеваемость COVID в Москве снизилась после роста накануне

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки зафиксировали 2 317 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По его данным, накануне сообщалось о 2 529 случаях инфицирования. Таким образом, в столице заболело на 212 человек, или на 8% меньше, чем днем ранее.

За сутки коронавирус привел к смерти 57 человек. С начала пандемии скончались 26 539 москвичей.

Выздоровели от заболевания за сутки 2 844 пациента. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 407 тыс. 723 человек.

Накануне сообщалось о 3 043 выписанных и 59 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 14 августа составляет 1 млн 540 тыс. 205.

Мэр города Сергей Собянин заявил 23 июля, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации. Позже Собянин отметил, что ситуация с заболеваемостью в городе быстро улучшается, количество коек для больных коронавирусом уменьшено в два раза.