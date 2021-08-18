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Систему "оплаты лицом" протестируют на двух ветках московского метро

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Новый набор тестировщиков объявили в метрополитене Москвы, сервис опробуют на двух линиях столичной подземки. Об этом сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Мы приняли решение расширить тестирование на Арбатско-Покровскую линию и ждем еще 1 тыс. пассажиров, которые согласятся помочь нам опробовать новый способ оплаты проезда", - привели в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Таким образом, сервис опробуют на Арбатско-Покровской и Филевской линиях метро.

В департаменте также сообщили, что в настоящее время тестирование Face Pay показывает хорошие результаты. Тестировщики из первого набора воспользовались сервисом более 800 раз.

Первую группу тестировщиков сервиса набрали 5 августа. Ими стали более 1 тыс. человек.

Face Pay первыми начали использовать сотрудники метро. С помощью технологии они совершили более 1 млн проходов на станции метрополитена.

Ранее Ликсутов сообщал, что эксперимент по применению Face Pay планируют расширить на Солнцевскую и Калужско-Рижскую линии.

Ожидается, что до конца года Face Pay заработает на всех линиях московской "подземки".

Москва метрополитен

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