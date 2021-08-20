Собянин сообщил о начале проходки последнего тоннеля Большой кольцевой линии

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Москве начали строить последний, 70-й тоннель Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от "Кленового бульвара" до "Каширской", сообщил в инстаграме мэр города Сергей Собянин.

"Все тоннели на БКЛ рассчитываем закончить до конца этого года, затем достроим оставшиеся станции", - написал он.

По его словам, сейчас строят еще четыре тоннеля БКЛ. В будущем к кольцу присоединят новые радиальные линии: Рублево-Архангельскую, Троицкую и Бирюлевскую, добавил он.

Пресс-служба московского стройкомплекса подтвердила, что проходку тоннелей БКЛ планируют завершить до конца 2021 года.

Тоннель между "Кленовым бульваром" и "Каширской" прокладывает шестиметровый тоннелепроходческий комплекс "Елена". Работы идут на глубине от 8 до 25 метров среди плотной городской застройки и уже действующих тоннелей Замоскворецкой линии метро.

Правый тоннель на этом участке, между станциями "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар", готов уже на 70%, отметил через пресс-службу заммэра Андрей Бочкарев. Как рассказал гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, его строит тоннелепроходческий комплекс "Лилия". Еще один щит, "Виктория", идет в сторону станции "Нагатинский затон" от "Печатников", готово уже более 50% тоннеля.

Также идут работы на юго-западном участке БКЛ - строится ветка в депо "Аминьевское".

"Всего на Большой кольцевой линии метро с начала реализации мегапроекта - в 2012 году, щиты стартовали 70 и финишировали 65 раз", - отметил Кравцов.

На БКЛ построят 31 станцию, общая протяженность кольца составит около 70 км. Со станций БКЛ можно будет сделать пересадки на радиальные линии метро, Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры и радиальные линии железной дороги. Запуск кольца на всем протяжении намечен на 2022 год.