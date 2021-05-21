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Проходка тоннелей на Большой кольцевой линии метро Москвы завершена на 95%

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Последние 5 км тоннелей осталось пройти на строительстве Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.

"К настоящему моменту завершена тоннелепроходка между станциями на северо-восточном, западном, юго-западном и южном участках БКЛ. Осталось пройти порядка 5 км тоннелей ", - сказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

В целом проходка тоннелей завершена на 95%, общая строительная готовность БКЛ составляет 74%. Осталось пройти часть восточного участка и закончить строительство соединительных веток в электродепо "Замоскворецкое" и "Аминьевское", рассказал Бочкарёв.

Тоннели БКЛ прокладывают стандартными шестиметровыми щитами, двухпутные участки - десятиметровыми щитами-гигантами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении проходки последнего тоннеля юго-западного участка БКЛ. По его словам, все станции на нем - "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского" - планируется достроить до конца 2021 года.

Проект Большого кольца метро является крупнейшим в истории московского метростроения. На БКЛ предполагается строительство 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии.

Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года. На данный момент введено десять станций БКЛ.

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