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В мэрии заявили об отсутствии вспышек коронавируса на московских стройках

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - На столичных стройках ведется контроль за соблюдением мер антивирусной защиты, а также организовано вакцинирование рабочих, заявил журналистам в понедельник глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Мы не останавливаем строительные работы из-за распространения коронавируса, однако усиливаем меры безопасности на площадках и организовываем там вакцинацию рабочих", - заявил Загрутдинов.

По его словам, процент привитых рабочих на стройках города растет ежедневно.

"Комплекс этих мер позволяет нам справляться с распространением коронавируса. На сегодня вспышек заболеваемости на стройках нет", - подчеркнул Загрутдинов.

В последнее время в Москве наблюдается резкий рост числа заболевших коронавирусом. По данным оперативного штаба, в июне заболеваемость COVID-19 в столице вернулась к рекордным значениям конца 2020-го – начала 2021 года.

12 июня мэр Москвы Сергей Собянин из-за роста заболеваемости COVID-19 объявил о введении нерабочих дней с 15 по 19 июня. Кроме того, было принято решение о временном запрете ресторанам, барам и кафе обслуживать посетителей в ночное время – с 20:00 до 06:00. Также приостановлена работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. При посещении парков посетителям запрещено пользоваться детскими площадками и другими объектами инфраструктуры. Работодателям рекомендовано перевести на удаленный формат работы не менее 30% сотрудников.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, обязывающее провести вакцинацию 60% работников в Москве, которое распространяется на ряд отраслей, включая торговлю и ЖКХ. Аналогичные решения приняты в Московской области и еще ряде регионов.

Москва коронавирус

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