Мосгорсуд снова эвакуируют из-за сообщения о взрывном устройстве

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Сотрудников и посетителей Мосгорсуда эвакуируют после срабатывания системы оповещения о чрезвычайной ситуации.

"В Мосгорсуде объявлена экстренная эвакуация после сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве. В настоящий момент эвакуируют сотрудников и посетителей трех зданий суда", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Валерий Лазарев.

В настоящее время эвакуированы более 300 сотрудников и посетителей основного, апелляционного и административного корпусов Мосгорсуда.

За неделю это второй случай эвакуации Мосгорсуда в связи с сообщением о якобы заложенном взрывном устройстве.