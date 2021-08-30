Уголовное дело возбудили после массовой драки на Бауманской улице в Москве

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Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Столичная полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ) после массового конфликта в центре Москвы, в результате которого в отделение доставили почти 50 человек. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве в понедельник.

27 августа на Бауманской улице между группой граждан произошел конфликт, переросший в драку, участники которой скрылись до приезда наряда полиции.

Для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев, полицейскими доставлены в территориальный отдел полиции 49 человек. Из них 15 человек были административно наказаны за мелкое хулиганство, с остальными провели профилактическую беседу.

В связи с произошедшим глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству столичного главка ведомства организовать проверку.

По данным Следственного комитета, массовую драку устроили не менее 10 выходцев из стран Средней Азии.