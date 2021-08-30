Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Уголовное дело возбудили после массовой драки на Бауманской улице в Москве

Уголовное дело возбудили после массовой драки на Бауманской улице в Москве
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Столичная полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ) после массового конфликта в центре Москвы, в результате которого в отделение доставили почти 50 человек. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве в понедельник.

27 августа на Бауманской улице между группой граждан произошел конфликт, переросший в драку, участники которой скрылись до приезда наряда полиции.

Для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев, полицейскими доставлены в территориальный отдел полиции 49 человек. Из них 15 человек были административно наказаны за мелкое хулиганство, с остальными провели профилактическую беседу.

В связи с произошедшим глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству столичного главка ведомства организовать проверку.

По данным Следственного комитета, массовую драку устроили не менее 10 выходцев из стран Средней Азии.

Москва

Новости по теме

Новости

В Москве вынесен еще один приговор по "санитарному делу"

Каждый второй москвич допускает участие в онлайн-голосовании в сентябре

Синоптики спрогнозировали резкое похолодание в Москве в начале осени

Синоптики спрогнозировали резкое похолодание в Москве в начале осени

В Москве оштрафовали 10 участников массовой драки

Глава СКР поручил организовать проверку в связи с массовой дракой мигрантов в Москве

Заммэра Москвы не исключил роста зарплат строителей на фоне дефицита кадров

Около 200 мигрантов депортировали из Москвы за правонарушения в последние месяцы

Штраф за нарушение тишины автомобилистами в Москве планируется увеличить в 10 раз

Теплое лето вернется в Москву в пятницу

Теплое лето вернется в Москву в пятницу
Пандемия коронавируса

Привившие 60% персонала московские компании смогут подать заявки на компенсации

Привившие 60% персонала московские компании смогут подать заявки на компенсации
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');