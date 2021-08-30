Число заболевших COVID-19 в Москве сократилось на 20% за неделю

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Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Москве за последнюю неделю сократилось число и заболевших COVID-19, и госпитализированных пациентов с коронавирусом, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За последнюю неделю мы видим снижение, устойчивое снижение заболеваемости, за предыдущую неделю общее количество заболевших сократилось на 20%, а госпитализированных на 15%", - сказала Ракова на пресс-конференции в Москве.

Заммэра добавила, что и до этого снижения показатель находился на низком уровне. По ее словам, в столице накануне 1 сентября сложилась "стабильно благоприятная ситуация по заболеваемости COVID-19".

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что заболеваемость коронавирусом в Москве снизилась до минимальных значений.

По данным оперштаба по контролю ситуации с COVID-19 на понедельник, 30 августа, в столице за последние сутки выявили 1 424 больных COVID-19.