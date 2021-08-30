Столичные власти не будут требовать ПЦР-тесты у детей перед 1 сентября

Однако в школы не будут пускать детей с ОРВИ, а также контактировавших с больными COVID

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Перед новым учебным годом московских школьников не обяжут сдавать ПЦР-тесты, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"ПЦР-тесты для детей перед первым сентября ни в школы, ни в детские сады, ни в техникумы не нужны", - сказала Ракова в понедельник на пресс-конференции в Москве.

Она добавила, что в школу не будут допускаться дети с признаками ОРВИ, а также те, кто находился в контакте с заболевшими COVID-19.

"Тем самым, я надеюсь, мы сможем существенно снизить риски распространения инфекции внутри школы", - отметила Ракова.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась до минимальных значений.

Занятия в московских школах 1 сентября начнутся в очном режиме. Внеурочная деятельность также будет организована в полном объеме.