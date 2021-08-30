Собянин отметил спад заболеваемости COVID-19 в Москве до прошлых минимумов

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Москве заболеваемость COVID-19 снижается каждую неделю, ситуация с коронавирусом в столице - одна из лучших среди регионов, заявил телеканалу "Россия 24" мэр города Сергей Собянин. По его данным, уровень заболеваемости и госпитализации в Москве снизился до минимальных значений прошлых периодов.

Мэрия продолжит следить за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры, добавил он, призвав людей соблюдать осторожность из-за приближения осенне-зимнего периода.

По данным оперштаба на утро 30 августа, за последние сутки в Москве выявили 1 424 новых случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост заболеваемости в городе держится на этом уровне четвертые сутки подряд.

24 августа сообщалось о выявлении в городе 1 105 случаев инфицирования, это стало минимальным значением с 10 марта.