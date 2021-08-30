Мэр Москвы не ждет повторения острой ситуации с COVID-19 осенью

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что летний подъем заболеваемости коронавирусом в столице не повторится осенью и зимой, об этом он заявил в понедельник в интервью "России-24" (ВГТРК).

"В осенне-зимний период будем смотреть, как ситуация будет развиваться и принимать необходимые меры. Надеюсь, что такой острой ситуации, которую мы проходили в июне-июле, уже не будет", - сказал Собянин.

По словам мэра, в настоящий момент больные COVID-19 в тяжелой форме в московских больницах "конечно, есть, но их количество несоизмеримо с тем, что было раньше".

Ранее Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась до минимальных значений.

За последние сутки в Москве выявили более 1,4 тыс. случаев COVID-19. Заболеваемость в столице держится примерно на одном уровне четвертый день подряд. 24 августа сообщалось о выявлении в городе 1 105 случаев инфицирования, это стало минимальным значением с 10 марта.