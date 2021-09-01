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Проценко не исключил всплеска заболеваемости COVID-19 в конце сентября

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Вспышка заболеваемости коронавирусом возможна осенью, в сентябре, сообщил главный врач московской клинической больницы N40 Денис Проценко.

"Конец сентября - это зона риска, когда будет вспышка (COVID-19 - ИФ)", - сказал Проценко журналистам в рамках марафона "Новое знание".

Он добавил, что риск этот является управляемым. Главврач 40-й больницы отметил, что риск будет управляемым не из-за медиков, а с помощью вакцинации против COVID-19.

По словам Проценко, масштабная вакцинация позволит максимально снизить риски.

Главврач также отметил, что на прогноз влияют сезонные риски заболеваемости, в том числе гриппом.

Хроника 09 января 2020 года – 01 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Денис Проценко Москва Коронавирус

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