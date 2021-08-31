Сервис "оплаты лицом" запустили еще на двух линиях московского метро

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Число линий московского метрополитена, где тестируют сервис оплаты проезда через систему распознавания лиц Face Pay, увеличили до четырех, сообщил "Интерфаксу" заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы видим, что система работает стабильно, поэтому продолжаем планово масштабировать зону открытого тестирования Face Pay и расширяем фокус-группу до 7 тыс. человек. Теперь проходить в метро по распознаванию лица участники тестов смогут на четырех линиях", - сказал Ликсутов.

Он пояснил, что со вторника тест системы начнется на Солнцевской и Калужско-Рижской линиях метро. Таким образом, всего Face Pay будут тестировать на четырех линиях: помимо указанных, это Филевская и Арбатско-Покровская.

Ликсутов добавил, что участники теста дают властям полезную "обратную связь", что позволит запустить технологию для всех пассажиров "уже скоро".

Как сообщалось, ожидается, что до конца года Face Pay заработает на всех линиях московской подземки.