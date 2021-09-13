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Система Face Pay заработала на девяти линиях московского метро

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В московском метро система оплаты проезда "по лицу" Face Pay заработала еще на пяти линиях, теперь она действует на девяти ветках, в том числе на самой загруженной, Таганско-Краснопресненской, сообщил "Интерфаксу" заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Также Face Pay работает на Калининской, Сокольнической, Замоскворецкой, Серпуховско-Тимирязевской, Калужско-Рижской, Солнцевской, Арбатско-Покровской и Филевской линиях метро. Подать заявку на участие в тестировании системы все желающие могут на сайте facepay.mosmetro.ru.

Ликсутов напомнил, что мэр столицы Сергей Собянин поставил задачу расширить возможности пассажиров по оплате проезда. Мэр обещал, что система оплаты по лицу будет запущена на всех линиях метро в октябре.

Face Pay начали испытывать в июле 2021 года на Филевской линии. До этого систему опробовали сотрудники метрополитена. Сейчас прорабатывается возможность подключения к системе Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров, а также наземного транспорта.

Максим Ликсутов Москва Сергей Собянин Московский метрополитен Face Pay

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