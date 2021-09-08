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СКР сообщил о 17 пострадавших при взрыве в Ногинске

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В результате взрыв в доме в подмосковном Ногинске пострадали 17 человек, сообщили в Следственном комитете (СК).

Шесть человек, двое из которых дети, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы, остальным пострадавшим оказана помощь на месте, говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте ведомства. В ходе разбора завалов обнаружены тела двоих погибших.

Взрыв произошел из-за воспламенения бытового газа. "В настоящее время следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия, с применением криминалистической техники проводится осмотр, осуществляется допрос руководства и сотрудников управляющей компании, а также иных организаций, осуществлявших деятельность по обслуживанию внешнего газопровода, внутриквартирных, а также подъездных коммуникаций, планируется назначение ряда экспертиз", - сообщили в ведомстве.

По информации помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнеца, госпитализированы четверо взрослых и двое детей, один из взрослых находится в тяжелом состоянии. Еще девяти пострадавшим при взрыве помощь оказана амбулаторно.

Взрыв газа в жилом доме в Ногинске

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Ногинск

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