Газовые службы не находили нарушений при проверке дома в Ногинске

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Последняя плановая проверка газового оборудования в доме в Ногинске, где утром в среду произошел взрыв газа, проводилась 27 мая, нарушений не находили, сообщили "Интерфаксу" в управлении ЖКХ администрации Богородского городского округа.

Проверку проводила специализированная организация "Гис-Восток". "По нормативам (...) оборудование должно проверяться не реже двух раз в год. Был проведен поквартирный обход", - сообщил собеседник агентства.

Взрыв газа произошел в среду утром в панельной девятиэтажке в Ногинске. Обрушилась стена на втором, третьем и четвертом этажах. В результате взрыва, по последним данным, два человека погибли, еще девять жильцов пострадали. Развернут пункт временного размещения на базе детского сада №2.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) сообщил, что в качестве основной версии произошедшего рассматривается взрыв бытового газа.

Региональный главк Следственного комитета (СК) возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.